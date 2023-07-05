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НовостиОбщество5 июля 2023 5:36

Небольшие дожди и до +21 градусов ожидается в Петербурге 5 июля

Но уже завтра потеплеет почти до +30 градусов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге 5 июля пройдут кратковременные дожди.

В Петербурге 5 июля пройдут кратковременные дожди.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Петербурге 5 июля ожидается не такой пасмурной, как в последние дни. Облачность сохранится, но периодически будет выглядывать солнце. Вместе с этим в городе пройдут кратковременные дожди, а местами их сопроводят грозы. Температура воздуха в Северной столице составит от +19 до +21 градусов. Такой прогноз дает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей продолжит формировать периферия циклона, медленно уходящего на восток, вдоль арктического побережья страны, - объяснил синоптик.

Ветер подует юго-западный, с порывами. Его скорость составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

А вот в четверг, 6 июля, жителей Петербурга погода порадует. Несмотря на то что вероятность небольших дождей сохранится, в этот день потеплеет до +25…+27 градусов.