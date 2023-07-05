Жители Петербурга реже всех оценивают на «пятерку» свое школьное образование

Меньше всего «пятерок» качеству своего школьного образования поставили жители Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики спросили у россиян, довольны ли они полученным в школе образованием. Выяснилось, что реже всего на «пятерку» его оценивали петербуржцы. В среднем же, жители Северной столицы поставили своему школьному образованию 3,7 из пяти баллов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса HeadHunter.

- Оценку «отлично» школьному образованию поставили только 24% опрошенных петербуржцев - это самый низкий показатель среди регионов России. На «хорошо» его оценили 38% горожан, на «удовлетворительно» - 28%. Еще 10% совсем не удовлетворены качеством своего школьного образования, - говорится в исследовании.

Интересно, что более высокую оценку давало старшее поколение. Так, опрошенные в возрасте от 55 лет в среднем поставили своему школьному образованию 4,4 балла, а младшее поколение (от 18 до 24 лет) - на 3,6 балла.

Что касается школьных предметов, то самую высокую оценку получили русский язык и литература - 4,2 балла, а также математика - 3,9 балла. Самую низкую оценку поставили иностранным языкам и химии - по 3,3 балла.