Грозовое суперлуние попало на видео в Петербурге

Грозовое суперлуние засняли у «Лахта Центра» в Петербурге. Фото: кадр из видео Екатерины Стрельниковой

В Петербурге фотограф Екатерина Стрельникова поймала на камеру момент максимального сближения Земли и Луны у «Лахта Центра». Такое астрономическое явление называют суперлунием. А первое июльское прозвали грозовым, так как его часто сопровождают дожди. Так и произошло в ночь на 3 июля. Луна лишь изредка выглядывала из-за туч. Но несмотря на это, кадры получились завораживающими. Ими поделилась пресс-служба «Лахта «Центра».

- Во время суперлуния нашу планету и спутник разделяет менее 362 тысяч километров. В этом году четыре суперлуния. Следующие выпадают на 1, 31 августа и 28 сентября, - рассказали в пресс-службе.

Спутник Земли при суперлунии спускается довольно низко к горизонту, от чего кажется огромным. При этом в предстоящие разы Луна должна выглядеть еще больше. Теперь стоит надеяться, что в августе и сентябре погода будет ясной, чтобы люди смогли наблюдать это явление в полной красе.