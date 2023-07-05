Домушник вынес из квартиры жительницы Петербурга люксовые вещи на 3 млн рублей

Из квартиры петербурженки вынесли брендовые вещи на 3 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Петербурга днем 4 июля вернулась домой на Глухую Зеленина улицу после нескольких дней отдыха на даче. К ее большому удивлению, дверь квартиры оказалась взломана. Зайдя внутрь, 42-летняя женщина поняла, что из ее жилища вынесли украшения и брендовые вещи почти на 3,3 млн рублей. Она обратилась с заявлением в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру, откуда похитил принадлежащие потерпевшей ювелирные изделия, шубу, пять сумок фирмы «Шанель», солнцезащитные очки фирм «Диор» и «Гуччи». Сумма ущерба составила 3,26 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Полицейские сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность домушника. Также правоохранители возбудили уголовное дело о краже.