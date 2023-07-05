8-летний мальчик расшиб голову на теплоходе в Петербурге

8-летний мальчик сильно повредил голову на теплоходе в Петербурге. Фото: Западное МСУТ СК России

Прогулка по Неве для 8-летнего мальчика закончилось травмой головы. Все произошло 4 июля на нижней палубе пассажирского теплохода «Астра», когда судно проплывало рядом с Биржевым мостом. Из-за качки ребенок сильно ударился головой об окно. Его увезли в больницу, там медики диагностировали у него ушиб. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК России.

- Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования ребенка на теплоходе, - говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей случившегося. Сейчас правоохранители назначили целый комплекс мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства и причины произошедшего.