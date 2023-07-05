Подросток выпрыгнул из окна дома в Петербурге, чтобы спастись от дяди-педофила

Петербургский подросток выпрыгнул из окна первого этажа, чтобы спастись от дяди-педофила. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге в доме на Крупской улице произошла страшная история. Вечером 3 июля пьяный 39-летний мужчина начал домогаться до 13-летнего племянника. Подросток, чтобы спастись от сексуального насилия, выпрыгнул из окна квартиры на первом этаже. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Дядя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении племянника насильственные действия сексуального характера. После этого подросток выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 1-м этаже, - сообщил источник.

Мальчика в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи у него диагностировали ушиб левой стопы и ОРВИ.

Педофила задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным источника, мужчина имеет две судимости за кражи.