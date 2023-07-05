Более 310 тысяч раз позвонили в «112» жители Петербурга за июнь

Жители Петербурга позвонили в службу «112» в июне более 310 тысяч раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне служба экстренных вызовов «112» приняла более 310 тысяч звонков, СМС и других сообщений от жителей Петербурга. Получается, что операторы в среднем в сутки обрабатывали по 10 тысяч обращений. Больше всего вызовов пришлось на 16 июня – 11,9 тысячи. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи Петербурга.

- Из общего числа вызовов, поступивших по единому номеру «112», на реагирование в скорую помощь направлено более 78 тысяч, в полицию - более 74 тысяч, в пожарно-спасательную службу - более 11 тысяч и более двух тысяч - в службу газа, - рассказали в ведомстве.

Но не все вызовы требуют внимания только одной службы. Так, примерно на 19 тысяч обращений пришлось реагировать комплексно. В остальных случаях горожане звонили для получения какой-либо информации или по ошибке.

В комитете напомнили, что «112» работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Звонок в службу бесплатный, туда можно дозвониться даже при нулевом балансе. Кроме того, на «112» можно отправлять СМС.