В детском саду Петербурга упавшее дерево чуть не убило мать с ребенком

Дерево едва не упало на женщину с ребенком в детсаду в Петербурге. Фото: t.me/pushkin_story

Последние несколько дней в Петербурге дует достаточно сильный ветер. Вот и накануне, 4 июля, он смог переломить ствол дерева в детском саду в Павловске. В этот момент рядом на детской площадке находилась женщина с маленьким ребенком. К счастью, все обошлось, но испугались они сильно. О случившемся горожанка рассказала в Telegram-канале «Пушкинский новостной».

По словам женщины, когда они вышли из детсада, ни дождя, ни ветра не было. Мальчик побежал кататься с горки. Но буквально через несколько минут погода резко испортилась.

- Я услышала хруст и подумала «надеюсь это не дерево падать собралось». В этот момент мой ребенок скатился с горки и пошел на новый заход, а дерево начало падать именно на нас. Очень повезло, что я успела сориентироваться, схватила сына в охапку и побежала, - поделилась горожанка.