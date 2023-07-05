Влюбленный парень угнал велосипед в Петербурге, чтобы съездить за тортом для своей девушки

Петербуржец угнал велосипед, чтоб купить торт своей любимой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 8 марта влюбленный парень решил купить своей девушке торт «Панчо». Выйдя из дома, он увидел не пристегнутый велосипед. И молодой человек решил воспользоваться чужим двухколесным транспортом, чтобы быстрее доехать до магазина. Купив сладость, он также на велосипеде направился к любимой. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Молодой человек, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, по мотиву иной личной заинтересованности, путем свободного доступа, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает и его действия неочевидны для окружающих, совершил тайное хищение велосипеда, - говорится в деле.

Двухколесный транспорт, стоимостью более 12,5 тысяч рублей, принадлежал одной из служб доставок Северной столицы. В суде отметили, что парень своими действиями причинил организации материальный ущерб. Однако гражданский иск не был заявлен.

Мужчина на суде полностью согласился с обвинением. Мировой судья назначил ему штраф в семь тысяч рублей.