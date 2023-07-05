Из Петербурга в Стамбул с 11 июля начнут летать по три самолета в день

Еще один самолет начнет летать из Петербурга в Стамбул. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 11 июля из аэропорта Пулково в Петербурге вылетать в Стамбул будут по три самолета в день. Выполнять рейсы будет авиакомпания Turkish Airlines. На данный момент пока осуществляется два рейса в сутки. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

В июле дополнительный самолет будут отправлять пять раз в неделю, а с августа – каждый день. Новый рейс из Петербурга будет отправляться в 05:55, а прилетать в Стамбул в 09:45. Вылетать из турецкой столицы самолеты будут в 01:05, а садиться в Северной столице в 04:55.

- Стамбул входит в ТОП-3 самых популярных международных направлений. Благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту Стамбула, пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 260 направлений в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, - отметили в пресс-службе.

В столицу Турции помимо Turkish Airlines отправляют самолеты «Аэрофлот» и Pegasus Airlines. Таким образом, с 11 июля в Стамбул из Петербурга число рейсов в неделю увеличится с 28 до 35.