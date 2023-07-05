Петербуржцы выстояли часовые пробки из-за ремонта на Приморском проспекте утром 5 июля

Петербуржцы выстояли часовые пробки из-за ремонта дороги. Фото: ДТП и ЧП

Жители Петербурга стали победителями импровизированного конкурса «терпеливейший горожанин». Утром 5 июля они простояли около часа в пробке на Приморском проспекте в сторону сердца Северной столицы. Затор образовался из-за ремонта: рабочие перекрыли две из трех полос движения. В эпицентре событий оказалась корреспондент spb.kp.ru.

– Вчера, около десяти часов вечера, на Приморском проспекте также все автомобили стояли. Десятибалльные пробки фиксировались, – поделилась впечатлениями от дороги журналист spb.kp.ru.

Недовольных настолько масштабными ограничениями на дорогах оказалось достаточно. Конечно, нашлись и эксперты по трафику. Они порекомендовали возмущенным вести активный образ жизни и пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что ремонт многострадального участка длиной 5,83 километра начался еще в июне. А завершить его планируют до середины октября.