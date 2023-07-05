Петербуржец подарил 91-летнему пенсионеру шубу и украл 700 тысяч рублей.

22-летнего уроженца города Волгограда обвинили в мошенничестве. Прокуратура Василеостровского района Петербурга предполагает, что мужчина обманул 91-летнего местного жителя и украл у него 700 тысяч рублей. Чтобы втереться в доверие, злоумышленник подарил пенсионеру шубу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Следователи предполагают, что незнакомец днем, 22 мая, подошел на улице к пожилому мужчине на одной из улиц Васильевского острова, – уточнили в пресс-службе местной прокуратуры.

Мужчина использовал преклонный возраст пострадавшего и его доверие. Обвиняемый убедил пенсионера, что он его давний знакомый, подарил шубу и подушки, а также напросился в гости. А когда оказался в дома у пожилого мужчины, фигурант похитил кругленькую сумму.

Сейчас уголовное дело направили в Василеостровский районный суд, где его рассмотрят по существу.