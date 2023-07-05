Арестованного руководителя экстремистской организации из Петербурга отправили в колонию на два года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Колпинский суд Петербурга приговорил местного жителя в двум годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в активной поддержке действующей на территории СИЗО-1 запрещенной экстремистской организации «Арестанский уклад един». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В апреле 2021 года мужчину арестовали. Тогда же он вступил в запрещенную организацию и стал надзирателем за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, осужденный обеспечивал сокамерников сигаретами, чаем, организовывал встречи и разъяснительную работу. Он также настраивал новых знакомых против сотрудников изолятора.

Затем его действия стали еще более вредительскими: ночами он вместе с другими арестованными кричал и всячески шумел, сжигал матрасы, ломал камеры, кровати, унитазы. А также выкрикивал запрещенные призывы.

Свою вину он признал, но от дачи показаний отказался.