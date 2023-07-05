Ранее судимая петербурженка-карманница украла 5 тысяч рублей в «Петроэлектросбыте». Фото: Олег ЗОЛОТО

Карманница-рецидивистка похитила пять тысяч рублей у петербурженки. Исчезли средства у пострадавшей в пункте «Петроэлектросбыта». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Уголовное дело завели на неоднократно судимую жительницу города на Неве, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи предполагают, что в середине мая текущего года, обвиняемая находилась в помещении АО «Петроэлектросбыт» на проспекте Просвещения. Там злоумышленница тайно похитила из кармана куртки находящейся поблизости женщины денежные средства, дисконтные карты и иные личные вещи. Суммарно ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направили в Калининский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

Ранее spb.kp.ru писала, что серийного карманника задержали в Петербурге. Мужчина доставал смартфоны у людей в центре города.