Административное дело завели на рэпера Kizaru из-за подозрений в пропаганде наркотиков. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургского рэпера Олега Нечипоренко, более известного как Kizaru подозревают в пропаганде наркотиков. Из-за этого на исполнителя завели административное дело. Об этом в своем телеграм-канале сообщила директор «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина.

– МВД сообщило о проведении проверки в отношении артиста Kizaru. Накануне в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудили соответствующее дело, – комментирует общественница официальный ответ ведомства.

Она также отметила: в официальном письме, поступившем в «Лигу» говорится, что для предупреждения потенциальных нарушений надзорные органы разных субъектов России будут пресекать популяризацию наркотиков во время концертов исполнителей Кишлак и Big Baby Tape.

Поэтому владельцам площадок и организаторам выписали официальные предостережения. Часть концертов уже перенесли на более поздние сроки из-за пересмотра репертуара.