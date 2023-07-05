Обнаженный беглец ускользнул от скорой и прошелся по Народной улице в Петербурге. Фото: скриншот видео

Откровенную картину наблюдали во второй половине дня, 5 июля, жители Петербурга. Так, в Невском районе заметили беглеца из скорой помощи. Но не совсем привычного, а обнаженного. Очевидцы предположили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Вероятно, местный житель все-таки. Все причинные места он прикрыл. Статус культурной столицы не посрамил, – написал в комментариях один из пользователей социальной сети под публикацией.

Как уточнил автор публикации, инцидент произошел на Народной улице. Походка героя этой истории, как заметно на видео, не отличается стабильным ритмом и ровной траекторией. Большинство пользователей считают, что мужчиной овладели запрещенные вещества.

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