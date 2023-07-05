Мощный фонтан забил из прорванной трубы на улице Подводника Кузьмина в Петербурге

Фонтан забил из прорванной трубы. Фото: скриншот видео

Ни дня на улицах Петербурга не проходит без внезапного появления фонтанов. Так, 5 июля, новый источник грязной и теплой воды появился в Кировском районе Северной столицы. В этот раз «Теплосеть» проводила испытания на улице Подводника Кузьмина. Столб доставал и переливался через крышу пятиэтажного дома. К сожалению, кроме негативных эмоций хозяева квартир получили и затопленную придомовую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Бригада специалистов обнаружила технологическое нарушение во время диагностики сетей, – уточнили в пресс-службе предприятия.

На место аварии оперативно приехала бригада рабочих. Они быстро начали устранять возникшую проблему. Кроме того, обеспечили все необходимые меры безопасности для местных жителей. Когда специалисты завершат испытания линии теплосетей, они начнут восстанавливать утраченное благоустройство.