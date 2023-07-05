Два петербуржца на самокате едва не угодили под колеса автомобиля на Суздальском шоссе. Фото: скриншот видео

4 июля 2023 года стало вторым днем рождения для двух отчаянных жителей Петербурга. Они, по неизвестным причинам, решили вдвоем взгромоздиться на один электросамокат. Мотивом выступила то ли чрезмерная скупость, то ли желание острых ощущений. Но, в итоге, занявший водительское место человек не справился с управлением и едва не попал под колеса автомобиля. Очевидец прислал видеозапись неслучившейся трагедии с регистратора в телеграм-канал «ДТП и ЧП | Петербург».

– Зачем ехать с такой огромной скоростью? Изначально же провоцирует ДТП. Двигались бы с меньшей скоростью, могли бы проконтролировать, – прокомментировал один из пользователей публикацию.

Напомним, что садиться на транспорт «последней мили» разрешено только одному человеку. За нарушение правил водители могут поплатиться не только финансами, но и здоровьем.