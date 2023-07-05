Машины поплыли по Трамвайному проспекту из-за прорыва трубы в Петербурге. Фото: скриншот видео

Еще один фонтан появился в Петербурге во второй половине дня, 5 июля. В этот раз автомобили поплыли по Трамвайному проспекту. Там во время испытаний на плотность и прочность теплосетей прорвало трубу. А ливневки не справились с количеством вытекшей на улицы воды. Об этом сообщили в пресс-службе профильного предприятия Северной столицы.

– Гидравлические испытания в городе проходят очень эффективно. Фонтаны заполонили город. Главное, чтобы он такими темпами под воду не ушел, – прокомментировал один из пользователей социальной сети.

На место прибыли специалисты аварийно-ремонтных служб. Пока что обязательные испытания линий продолжаются. Они необходимы для сокращения технологических нарушений в холодное время года. Когда их проведение подойдет к логическому завершению, на участке начнут восстанавливать утраченное благоустройство.