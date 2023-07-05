Иномарка наехала на водительскую дверь автомобиля на Лиговском проспекте Петербурга

Иномарки столкнулись в неравном бою. Фото: Анна ГРЕНЬ

Странная и, на первый взгляд, паранормальная авария произошла во второй половине дня, 5 июля, в Петербурге. ДТП между двумя «китайцами» случилось на набережной Обводного канала, недалеко от пересечения с Лиговским. На углу красный «Черри» оседлал белого «брата» более поздней модели. Фотографию неравной схватки между автомобилями прислала корреспондент spb.kp.ru, ставшая свидетелем происшествия. Уникальное событие быстро разлетелось по соцсетям.

– Лично видел, как произошло шокировавшее всех водителей ДТП. Автомобилист, находившийся за рулем красной машины, внезапно решил резко перестроиться из правого ряда в левый, – рассказал свидетель происшествия в комментария под постом о публикации в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

Но проскочить не удалось. Вместо задуманного маневра машина буквально «запрыгнула» на второго «китайца», предположительно, арендованного. Зрелище, по словам очевидцев, оказалось очень впечатляющим.