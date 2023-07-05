Сотня мотоциклистов проедет 10,5 тысячи километров из Владивостока в Выборг

Сотня мотоциклистов проедут 10,5 тысячи километров из Владивостока в Выборг. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшую пятницу, 30 июня, во Владивостоке стартовал масштабный патриотический мотопробег. Сотня пилотов на двухколесных конях во время фестиваля «Baltic Rally» проедут 10,5 тысячи километров и доберутся до Выборга. Кстати, байкерам предстоит посетить 19 городов. В Ленобласть они прибудут только 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Поучаствуют в пробеге мотоциклисты из разных регионов России. Маршрут пролегает через Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Москву, Великий Новгород и, наконец, Петербург, – рассказали в пресс-службе местной администрации.

Финишировать гонщики будут непосредственно на мотофестивале. Кстати, дистанция Владивосток-Выборг станет первым опытом на пути развития президентской инициативы автомобильного туризма в России.