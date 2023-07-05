Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм5 июля 2023 20:13

Сотня мотоциклистов проедет 10,5 тысячи километров из Владивостока в Выборг

Мотоциклистам предстоит посетить 19 городов
Элеонора КУРЮМОВА
Сотня мотоциклистов проедут 10,5 тысячи километров из Владивостока в Выборг.

Сотня мотоциклистов проедут 10,5 тысячи километров из Владивостока в Выборг.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшую пятницу, 30 июня, во Владивостоке стартовал масштабный патриотический мотопробег. Сотня пилотов на двухколесных конях во время фестиваля «Baltic Rally» проедут 10,5 тысячи километров и доберутся до Выборга. Кстати, байкерам предстоит посетить 19 городов. В Ленобласть они прибудут только 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Поучаствуют в пробеге мотоциклисты из разных регионов России. Маршрут пролегает через Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Москву, Великий Новгород и, наконец, Петербург, – рассказали в пресс-службе местной администрации.

Финишировать гонщики будут непосредственно на мотофестивале. Кстати, дистанция Владивосток-Выборг станет первым опытом на пути развития президентской инициативы автомобильного туризма в России.