Спасатели вытащили утопавшую в мазуте собаку в Ленобласти

Спасатели вытащили собаку из лужи мазута в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск в Ленобласти в очередной раз доказали, что в нашем мире еще не все потеряно. Во второй половине дня, 5 июля, на пульт службы поступило сообщение о пострадавшем животном. Как оказалось, в окрестностях Ленобласти собака застряла в луже с мазутом. Специалисты спасли животное. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной организации региона.

– Питомец не мог самостоятельно выбраться из западни, – рассказали спасатели.

На фотографиях, сделанными специалистами видно, что тело животного наполовину утянуло в мазут. Каждое движение собаки только больше погружало ее в лужу. К слову, пары черной и нелицеприятной жижи очень токсичны. При очень долгом вдыхании они пагубно влияют на центральную нервную систему. К счастью, спасатели на место происшествия прибыли оперативно, извлекли животное из густого плена и передали волонтерам.