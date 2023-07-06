Петербурженка взыскала 40 тысяч рублей с брачного агентства за ненайденного жениха. Фото: Артем КИЛЬКИН

К чему только люди не прибегают в поисках того самого или одной-единственной. Так, ранее к мировому судье Петербурга обратилась местная жительница. Она попросила взыскать 40 тысяч рублей неотработанного аванса с брачного агентства. Деньги отчаявшейся барышне вернули. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– В июне 2022 года девушка подписала договор с местной организацией до сентября того же года, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По контракту агентство должно было найти потенциального молодого человека для знакомства с заказчицей. То ли требования к потенциальным женихам оказались слишком высоки, то ли работники компании даже не собирались помогать ищущей любви петербурженке.

Она также рассказала, что со своей стороны договор выполнила полностью: выполнила: оплатила аванс, указала о себе достоверную информацию, а также приобретала услугу для личных нужд. Представители организации даже не сочли нужным явиться в суд.