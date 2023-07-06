Зампреда комздрава Ленобласти арестовали по делу о хищении 215 млн рублей

Петербургский суд арестовал зампреда комздрава Ленобласти по делу о хищении 215 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместителя председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Егора Власова отправили под стражу за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник вместе с подельниками с 2018 по 2022 год получал деньги от людей, которые были официально трудоустроены в ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница», но фактически там не работали. Таким образом, из бюджета похитили более 215,6 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Кроме того, 26 мая 2023 года в отношении Власова возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в 30 млн рублей от сотрудника Токсовской больницы, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в сентябре 2022 года по делу о хищении 215 млн рублей суд арестовал экс-главврача Токсовской межрайонной больницы, врача-офтальмолога и медика-стажера, а трем женщинам из бухгалтерии избрали другие меры: домашний арест и запрет определенных действий.