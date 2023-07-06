Короткая волна тепла накроет Петербург 6 июля

Теплая погода преимущественно без осадков будет в Петербурге 6 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние несколько дней в Петербурге было прохладно и периодически шли дожди. Но 6 июля погода решила порадовать жителей Северной столицы теплом. Воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер будет не такой сильный, как в последние дни. Его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Прогнозом поделился синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

- Сегодня в формирование условий погоды в Северной столице вмешается гребень антициклона. Усиливаясь с юга, он уменьшит количество облаков и понизит вероятность осадков, - уточнил синоптик.

Правда, продлится такая погода в Петербурге недолго. Уже поздним вечером атмосферный фронт принесет с собой кратковременные дожди, которые продолжатся и 7 июля. Также в пятницу вернется прохлада. Температура в этот день составит +20…+22 градусов.