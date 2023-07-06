Воровавших телефоны в метро и на остановках карманников задержали в Петербурге

Группу карманников задержали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре карманника с 2022 года воровали телефоны у жителей Петербурга. Промышляли они этим в метро и на остановках общественного транспорта в Центральном и Адмиралтейском районах. За это время они как минимум стащили восемь дорогих смартфонов. Но теперь на улицах Северной столицы стало безопаснее, ведь воров задержали. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Лидером карманников был 51-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Его подельниками стали трое выходцев Закавказья от 43 до 64 лет. Все четверо ранее привлекались к уголовной ответственности за карманные кражи.

- Как установили сыщики, похищенные смартфоны, как правило, сбывались на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга. В ходе обысков по адресам проживания карманников полицейские нашли и изъяли телефоны, в том числе и краденые, которые злоумышленники не успели сбыть, банковские карты, наличные деньги и иные вещи, - добавили в пресс-службе.

Против карманников возбудили уголовное дело о краже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.