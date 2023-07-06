15-летний мальчик на самокате попал под машину в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге подросток на самокате пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Старшеклассник выехал на проезжую часть, когда светофор горел красным цветом. Авария случилась 5 июля около семи часов вечера на Ждановской улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Под автомобиль Kia Rio попал 15-летний ученик 9 класса екатеринбургского лицея, - рассказал источник.

Подросток не слез с самоката, когда переезжал дорогу. В итоге ребенка с травмами госпитализировали в Детскую больницу №2. Врачи оценили состояние ребенка как средней степени тяжести.

Что касается водителя, то он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.