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НовостиПроисшествия6 июля 2023 7:53

Каршеринг влетел в клумбу у Гостиного двора во время погони с полицейскими

Водителя догнали и задержали
Анастасия НУРАДИЛОВА
Водителя догнали и задержали. Фото: vk.com/spb_today

Водителя догнали и задержали. Фото: vk.com/spb_today

Рано утром 6 июля неадекватный водитель каршеринга устроил погоню с сотрудниками полиции. По пути он устроил аварию с другим автомобилем, который развернуло на 180 градусов. Люди, которые там находились, пострадали. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- За каршерингом гнались сразу два экипажа с мигалками. На Невском проспекте он столкнулся с другой машиной и чуть не вылетел в подземный переход. Около Гостиного двора сбил клумбу, - рассказал очевидец в паблике.

В итоге инспекторы ДПС все-таки догнали неадекватного водителя, вытащили его из машины и задержали. Пострадавшим людям из другого автомобиля сразу же оказали первую медицинскую помощь. Что теперь будет с водителем, пока не сообщается. Не известна и причина, из-за которой началась погоня.