Сгнивший труп мужчины нашли в квартире в Гатчине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти в квартире нашли тело умершего мужчины. Труп обнаружили в доме на проспекте 25-го Октября в Гатчине. Известно, что хозяин жилья погиб достаточно давно. Смерть наступила от серьезных травм, которые, предположительно, были получены во время драки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от множественных переломов, в том числе перелома основания черепа, и иных травм, не совместимых с жизнью. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинение вреда здоровью, которое повлекло смерть, - говорится в сообщении.

Подозреваемого в преступлении задержали 3 июля в квартире на Соборной улице. Им оказался 41-летний мигрант. Расследование уголовного дела продолжается. По версии следствия, драка могла произойти во время застолья с алкоголем.