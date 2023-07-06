Владельцу IKEA предъявили иск на 2 млрд рублей за отказ строить «Мегу» под Петербургом

На IKEA подали иск в суд за отказ от строительства ТЦ «Мега» в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания «Ингка сентерс рус проперти Е», которая входит в холдинг Ingka Centres (владеет комплексами IKEA и «Мега»), может лишиться более 2 млрд рублей за отказ от строительства торгового центра «Мега» под Петербургом. В суд с иском обратился Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ), который выступал соинвестором строительства. Рассмотрение дела назначили на 17 августа. Об этом свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

- 3 ноября 2016 года стороны заключили договор купли-продажи земельного участка. 17 ноября 2016 года было зарегистрировано право собственности ответчика на данный земельный участок. Но ответчик так и не принял решение о строительстве торгового центра, - говорится в документе.

Таким образом, СевНИИГиМ теперь через суд пытается возместить затраты, которые произошли в рамках предварительного договора соинвестирования. Из общей требуемой суммы более 1,8 млрд рублей приходится на основной долг, а оставшиеся 284 млн рублей – проценты за пользование чужими деньгами.