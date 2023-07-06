В июле на единую квитанцию перейдут жители Выборгского и Фрунзенского районов Петербурга

Жители Выборгского и Фрунзенского районов Петербурга начнут получать единые квитанции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в 2023 году начался переход от нескольких квитанций за ЖКУ к одной. Первыми на единую платежку перешли жители Калининского района. Это произошло в июне. А в июле к ним присоединятся жители Выборгского и Фрунзенского районов. Об этом сообщает пресс-служба «ЕИРЦ СПб».

- В июле 2023 года жители квартир в многоквартирных домах (под управлением ЖКС) Фрунзенского и Выборгского районов Петербурга получат единый платежный документ от «ЕИРЦ СПб», в котором будут содержаться все начисления за содержание помещения и коммунальные услуги. Привычная «розовая» квитанция в этом районе больше доставляться не будет, - отметили в пресс-службе.

Имеющиеся у собственника (нанимателя) жилья долги, которые указывались в виде справочной информации в розовой квитанции, распределят по поставщикам услуг и включат в сумму к оплате.

Напомним, что в июле квитанции от «ЕИРЦ СПб» придут позже обычного. Платежные документы жители получат с 12 по 15 число.