Почти 40% петербуржцев ссорятся из-за отсутствия обручального кольца у супруга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отсутствие обручального кольца на пальце партнера часто становится поводом для ссоры супругов в Петербурге. Оказывается, 37% респондентов конфликтуют из-за того, что жена или муж отказываются от традиционного украшения. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на аналитиков ювелирного бренда SOKOLOV.

- Выяснилось, что только 45% горожан регулярно носят обручальное кольцо. Почти четверть носят крайне редко (23%), а каждый четвертый время от времени снимает его (20%). 11% вообще не носят обручальное кольцо, - сообщает издание.

Больше половины тех, кто отказываются от колец, не носят их, потому что просто не любят никакие кольца. 14% опрошенных просто забывают надеть «обручалку». 3% не хотят, чтобы окружающие знали их семейное положение.