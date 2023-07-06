Фура перекрыла трассу ЗСД в сторону Пулково из-за аварии. Фото: vk.com/spb_today

Огромная пробка образовалась на Западном скоростном диаметре в Петербурге в сторону Пулково. В Василеостровском районе поперек дороги встала фура, которая устроила дорожно-транспортное происшествие. Об этом днем 6 июля сообщает паблик «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Затор собрался от набережной Макарова. Проезд категорически затруднен, его придется объезжать, - сообщает очевидец.

Про пострадавших в аварии не сообщается. Кто виновник ДТП – тоже пока не известно. Пока петербуржцы негодуют из-за долгой пробки на платной дороге.

Напомним, рано утром 6 июля полицейские в Петербурге устроили погоню за неадекватным мужчиной на каршеринге. Водитель влетел в другой автомобиль и врезался в клумбу около Гостиного двора.