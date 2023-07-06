Уровень финансовой грамотности жителей Петербурга выше, чем в целом по России

Уровень финансовой грамотности петербуржцев выше, чем в целом по России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тратить деньги может каждый, но вот грамотно это делать дано не всем. Однако петербуржцы достаточно хорошо подкованы в вопросах финансовой грамотности. Об этом рассказала председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина, пишет «Петербургский дневник».

Чиновница объяснила, что в 2022 году уровень финансовой грамотности жителей Северной столицы начали определять с помощью социологического исследования. Иными словами, среди населения старше 18 лет проводят опрос.

- По результатам за 2022 год мы получили достаточно хорошие результаты: относительное большинство (41,8%) опрошенных имеют средний уровень финансовой грамотности, треть (36,5 %) продемонстрировала высокий уровень. К группе с низким уровнем финансовой грамотности относятся 21,7% жителей Северной столицы. Сводный индекс финансовой грамотности среди всех респондентов составил 14,1 балла из 21, что превышает общероссийский показатель (12,57 балла), - отметила Светлана Енелина.