Мужчину задержали за совращение 13-летнего племянника в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали 40-летнего мужчину, который приставал к 13-летнему племяннику. Ребенок настолько испугался родственника, что выпрыгнул из окна. Хорошо, что квартира находится на первом этаже. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 4 июля 2023 года в 04:50 в полицию Невского района обратился 13-летний мальчик, который сообщил, что 3 июля 2023 года около 19:55 в одной из квартир дома 20/1 по улице Крупской его 40-летний ранее неоднократно судимый дядя совращал его, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции вызвали ребенку скорую помощь, и его госпитализировали в городскую больницу. Врачи оценили состояние мальчика как средней степени тяжести. Рано утром 4 июля дядю поймали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.