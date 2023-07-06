В Петербурге случайно поймали преступника из другого региона

В Петербурге задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

На входе одного из заводов Петербурга между двумя коллегами произошел конфликт. Один из мужчин пришел пьяный, вел себя агрессивно и пытался вывести на эмоции другого работника. Тот терпеть неадекватное поведение сотрудника не стал и нажал кнопку тревожной сигнализации. Позже оказалось, что дебошир находится в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- 5 июля в 17:48 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что из охраняемой промышленной организации, расположенной на проспекте Стачек, поступил сигнал «тревога», - уточнили в пресс-службе.

При проверке по безе данных росгвардейцы выяснили, что дебошир находится в федеральном розыске по Амурской области как скрывшийся от следствия. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.