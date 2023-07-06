МЧС предупредило о ливнях с грозой в Петербурге 7 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы не успели привыкнуть к жаре и солнышку, как на город снова обрушатся ливни с грозой. 6 июля температура воздуха поднимется до 25 градусов, но счастье будет не долгим. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 7 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее информацию о возвращении плохой погоды подтвердил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. На выходных тоже не следует ждать потепления. Температура воздуха редко будет подниматься выше 20 градусов, а настроение подпортят не прекращающиеся дожди.