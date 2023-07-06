Продажа чужого спорткара привела жителя Петербурга на скамью подсудимых

Предприимчивый мужчина попал под суд за продажу чужой машины в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересная автомобильная сделка произошла в апреле в Петербурге. Мужчина продавал чужую спортивную машину Mitsubishi Eclipse GS за 60 тысяч рублей. Он смог убедить покупателя, что является владельцем. Поэтому последний после сделки решил на эвакуаторе перевезти авто к себе в гараж, однако его остановили правоохранители. Продавца за это теперь ждет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Мужчине выдвинули обвинение в мошенничестве. В скором времени ему придется объяснять судье, почему он решил продать чужой автомобиль.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что на авторынке Северной столицы стоимость машины данной марки варьируется от 120 до 690 тысяч рублей. Конечно, многое зависит от характеристик и технического состояния. Но все же, столь низких цен на этот спорткар нет. Почему это не смутило покупателя, не ясно.