Застрявшему в футбольной сетке коту помогли спасатели в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Котик хотел поиграть на солнышке, но застрял в сетке на футбольных воротах в Сертолово. Это произошло днем 6 июля. Хвостик кричал и звал на помощь. На место происшествия приехали спасатели пожарной части «Леноблпожспас». Они помогли мокроносику вырваться из ловушки. Об этом пишет Online47.ru.

- Как выяснилось, рыжий питомец не смог самостоятельно выбраться из ловушки, в которую угодил. При этом приключение чуть было не окончилось печально: животное начало задыхаться от затянувшейся на шее петли. Несмотря на это, кот не подпускал к себе других людей, желающих помочь, - сообщает издание.

В итоге, спасатели усмирили беднягу, обрезали сетку и освободили питомца. Довольный рыжий котик сразу убежал по своим делам и почти сразу забыл о своем страхе и недоверии к людям.