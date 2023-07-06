Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья6 июля 2023 12:17

Застрявшему в футбольной сетке коту помогли спасатели в Ленобласти

Рыжик не подпускал к себе никого, пока не приехали специалисты
Анастасия НУРАДИЛОВА
Застрявшему в футбольной сетке коту помогли спасатели в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Застрявшему в футбольной сетке коту помогли спасатели в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Котик хотел поиграть на солнышке, но застрял в сетке на футбольных воротах в Сертолово. Это произошло днем 6 июля. Хвостик кричал и звал на помощь. На место происшествия приехали спасатели пожарной части «Леноблпожспас». Они помогли мокроносику вырваться из ловушки. Об этом пишет Online47.ru.

- Как выяснилось, рыжий питомец не смог самостоятельно выбраться из ловушки, в которую угодил. При этом приключение чуть было не окончилось печально: животное начало задыхаться от затянувшейся на шее петли. Несмотря на это, кот не подпускал к себе других людей, желающих помочь, - сообщает издание.

В итоге, спасатели усмирили беднягу, обрезали сетку и освободили питомца. Довольный рыжий котик сразу убежал по своим делам и почти сразу забыл о своем страхе и недоверии к людям.