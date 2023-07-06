С начала 2023 года в Ленобласти произошло почти 120 ДТП с дикими животными

В Ленобласти за полгода произошло почти 120 ДТП с дикими животными Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала 2023 года в Ленобласти произошло 117 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. В авариях пострадало 95 лосей, 13 кабанов, 12 косуль и два медведя. Такими данными делится комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

- В связи с обилием недостоверной информации в интернете, напоминаем, если вы сбили дикое животное на территории Ленобласти, и у вас есть действующий полис ОСАГО - ущерб будет взыскиваться комитетом со страховой компании. В случае его отсутствия - с владельца машины, - обратили внимание в комитете.

При этом штрафов за сбитое животное не существует. Однако при таком ДТП могут прилететь «попутные» штрафы. Например, если окажется, что водитель нарушил правила ПДД или сел за руль пьяным. Если ничего подобного не выявили, то прибывший на место ЧП инспектор составит только определение об отсутствии состава административного правонарушения.