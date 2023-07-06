Две остановки общественного транспорта Петербурга получат новые имена

В Петербурге переименуют две остановки общественного транспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 7 июля переименуют две остановки общественного транспорта. Так, «Касимовская улица», где останавливаются автобусы №54 и 57, начнет носить название «Метро Волковская». А на маршруте №74 «Днепропетровская улица» превратится в «Прилукскую улицу». Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Но это не все изменения с остановками, которые произойдут в Северной столице. С 15 июля на маршруте №446 появится новая остановка «Коттеджный поселок «Лесная привилегия». А на маршруте №329 с 6 июля можно выйти на новой остановке «Санино». Обе осуществляются по требованию.

Помимо этого, в режим «по требованию» с 15 июля переводят остановки «Октябрьская улица», «Телези, Цветочная улица» и «Иоанновское кладбище» на маршруте №446, а также «Октябрьская улица», «Телези» и «Русско-Высоцкое, памятник» на маршруте №547.

- Для выхода на остановке «по требованию» пассажир должен заранее известить водителя, нажав на сигнальную кнопку, расположенную на поручнях около дверей автобуса, - напомнили в организации.