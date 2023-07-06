Более 500 человек пострадали из-за укусов клещей в Петербурге за неделю. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 июня по 6 июля в больницы города обратились 528 человек, которых покусали клещи. Среди пострадавших – 101 ребенок. В медучреждениях проверили насекомых, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками опасных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- За неделю зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом, - говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего клещи кусают людей в Курортном районе. Там за неделю зафиксировано 30 случаев. На втором и третьем месте – Пушкинский и Приморский районы. С 30 июня по 6 июля врачи исследовали более 550 насекомых. Двое клещей оказались переносчиками энцефалита.

Чтобы не заразиться опасными заболеваниями, специалисты рекомендуют вовремя ставить прививки. За неделю этой возможностью воспользовались 667 человек, 341 из которых – дети.