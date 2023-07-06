Мигранта, задушившего 27-летнюю девушку в Петербурге, отправили на 7,5 лет в колонию

Мигранта отправили на 7,5 лет в колонию за убийство 27-летней девушки в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в ноябре 2022 года в квартире по улице Студенческой нашли тело 27-летней девушки. Оказалось, что с ней расправился мигрант-ремонтник. Сначала он бил ее киянкой по голове, а после задушил. За убийство мужчину приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Суд установил, что мужчина делал ремонт в одной из квартир в доме 14, корпус 1, строение 1 по улице Студенческой. В ходе конфликта 23 ноября 2022 года подсудимый нанес 27-летней хозяйке квартиры не менее 10 ударов киянкой по голове, после чего стал душить руками и проволокой. Смерть девушки наступила на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что тело хозяйки квартиры нашли вечером 25 ноября. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет и спрятано между мешками со строительным мусором. Правоохранители тогда сразу заподозрили ремонтника. Спустя два дня мужчину задержали.