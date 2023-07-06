Мужчина выкинул из машины мертвую собаку в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Мертвый пес оказался выброшенным на обочину в Гатчинском районе Ленобласти. Неизвестный мужчина завернул питомца в пакет и вышвырнул из машины. Это произошло 5 июля в деревне Вайя. Жестокого водителя заметили очевидцы. Об этом сообщает паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте.

- Мы сначала подумали, что это мешок с мусором. Но подошли поближе и увидели, что это труп собаки. Обратились в полицию, - рассказали шокированные очевидцы.

Пользователи социальной сети предположили, что мужчина случайно сбил животное, поэтому решил избавиться от пса таким образом. Но как все было на самом деле, история умалчивает.

Напомним, для рыжего котика в Ленобласти все закончилась благополучно. Бедняга запутался в сетке футбольных ворот и не подпускал никого к себе. Но спасателям удалось вытащить напуганного питомца и отпустить его на прогулку.