Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2023 14:37

Студентов таможенной академии в Петербурге кормили просрочкой в столовой

В итоге столовую закрыли, а директор выплатит штраф
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студентов таможенной академии в Петербурге кормили просрочкой в столовой. Фото: Транспортная прокуратура

Студентов таможенной академии в Петербурге кормили просрочкой в столовой. Фото: Транспортная прокуратура

В Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии провели проверку в студенческой столовой «Кофеек». Специалисты нашли там серьезные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Уборка в помещениях столовой не проводилась, а у сотрудников не было медицинских книжек. Кроме этого, найдена продукция с истекшим сроком годности. Пищу хранили неправильно. Экспертиза показала несоответствие микробиологическим нормативам безопасности, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На директора столовой составили протокол об административных нарушениях, а руководство учебного заведения получило представление.

В итоге вуз расторгнул договор аренды с этой столовой, пятерых человек привлекли к дисциплинарной ответственности, а директор заведения общепита выплатит 15 тысяч рублей штрафа.