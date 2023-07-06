Студентов таможенной академии в Петербурге кормили просрочкой в столовой. Фото: Транспортная прокуратура

В Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии провели проверку в студенческой столовой «Кофеек». Специалисты нашли там серьезные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Уборка в помещениях столовой не проводилась, а у сотрудников не было медицинских книжек. Кроме этого, найдена продукция с истекшим сроком годности. Пищу хранили неправильно. Экспертиза показала несоответствие микробиологическим нормативам безопасности, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На директора столовой составили протокол об административных нарушениях, а руководство учебного заведения получило представление.

В итоге вуз расторгнул договор аренды с этой столовой, пятерых человек привлекли к дисциплинарной ответственности, а директор заведения общепита выплатит 15 тысяч рублей штрафа.