Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли во дворе дома в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти возбудили уголовное дело об убийстве после найденного тела мужчины с огнестрельными ранениями. Труп нашли в Мурино во дворе частного дома 6 июля. У сотрудников правоохранительных органов уже есть подозреваемый по этому делу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- В совершении преступления подозревается мужчина, который на автомобиле протаранил ворота частного дома и во дворе произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый скрылся, - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые этому способствовали. Из-за преступления ведомство провело совещание и наметило ход расследования произошедшего.