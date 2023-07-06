Подъем затонувшего в Неве ресторана «Серебряный кит» оценили в 38,2 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, во сколько денег обойдется подъем плавучего ресторана «Серебряный кит» из акватории Невы. Сумму озвучили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Стоимость подъема оценивается в 38,2 миллиона рублей.

- Транспортная прокуратура просит суд признать незаконным бездействие ООО «Фарсэй» по непроведению работ, направленных на подъем судна. Обязать устранить нарушения закона путем подъема плавучего объекта. Обязать освободить акваторию. Суд принял иск к производству и принял меры по обеспечению иска, - говорится в сообщении ведомства.

Суд запретил менять собственника дебаркадера. Также сообщается, что у владельца нет таких денег и пока неизвестно, кто будет платить за подъем «Серебряного кита».

Напомним, недавно стало известно, что дебаркадер готовят к распилу. На собственника за долгое время повлиять не удавалось, аренду он тоже не платил и не выходил на связь. Тем временем, "кит" может нанести ущерб Неве на 300 млн рублей.