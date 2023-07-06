Новая зона отдыха появится в Стрельне к сентябрю 2024 года

Новая зона отдыха появится в Стрельне к сентябрю 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Участок возле Ледового дворца в Стрельне планируют благоустроить. Начало работ уже согласовала Государственная административно-техническая инспекция. Об этом сообщили в городском ведомстве.

- Новая рекреационная зона появится в Петродворцовом районе, южнее Санкт-Петербургского шоссе по Заводской дороге. Завершить благоустройство планируется до конца августа 2024 года, - говорится в сообщении пресс-службы ГАТИ.

На территории проложат пешеходные дорожки, установят газонные ограждения и оборудование, заменят изношенный асфальт. В сентябре следующего года там уже смогут отдыхать петербуржцы и гости города.

Работы пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», который является одной из инициатив национального проекта «Жилье и городская среда».