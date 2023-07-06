Первое заседание комиссии по приему детей в первый класс пройдет 11 июля в Петербурге

Родители с 4 часов утра занимают очередь на подачу заявлений, чтобы отдать ребенка в желанную школу. Фото: t.me/Megapolisonline

Первое заседание Конфликтной комиссии по приему школьников в первый класс пройдет в Петербурге 11 июля. 6 июля взволнованные родители толпились около здания с четырех часов утра, чтобы подать заявление. Но специалисты уверяют: такие жертвы не обязательны, можно подать документы по электронной почте, и учитываться они будут точно так же.

- Прием заявлений сотрудники Комиссии начали в девять часов утра, на час раньше запланированного времени. За первые полчаса принято 50 заявлений. Сотрудники работали максимально оперативно, чтобы ускорить время подачи, - сообщили в администрации Приморского района.

Очередь почти рассосалась в 12:30, но специалисты продолжали принимать документы без перерыва на обед. Родителям предложили стулья и уборные. Рано утром по договоренности для них открылась ближайшая булочная.