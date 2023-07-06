Прошедшие тест на ВИЧ в День семьи, любви и верности получат призы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Севкабель Порту состоится музыкальный фестиваль. Концертная программа начнется в два часа дня. Кроме танцевальных нагрузок, жители и гости Петербурга смогут заняться своим здоровьем и пройти бесплатное тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С. Все участники получат памятные призы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

– Анализ абсолютно анонимный. Кроме призов, все желающие получат медицинскую консультацию, – рассказали в пресс-службе профильного комитета.

Организаторами мероприятия выходного дня в этом году стал Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювента» и межрегиональная благотворительная общественная организация «Содействие». К слову, вторая компания помогает россиянам с ВИЧ более 13-ти лет.